Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük’ü ziyaret etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ederek Sungurlu ile ilgili taleplerini iletti. Muhsin Dere, ziyaretin verimli istişareler ile geçtiğini söyledi.

Muhsin Dere ziyaret ile ilgili açıklamasında “İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ederek Sungurlu’muzla ilgili taleplerimizi kendilerine ilettim. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri sebebiyle Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.