Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Köydeki kadınların yardımı ile pişirilen aşure, gelen misafirlere ve köy halkına ikram edildi.

Açıklamalarda bulunan, “Muhtar Mutlu Ünal, Muharrem ayı vesilesi ile hem adetimizi yerine getirdik hem de bir süredir devam eden su sorununu bütün köylünün yardımı ile çözdük ve yorulduk. Bunun üzerine aşure dağıtımı gerçekleştirerek hem adetimiz gereği hem de yolculuğumuzda bize eşlik eden ve yorulan köy halkı için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum” dedi.