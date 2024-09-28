Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusu açmaya çalışırken kayan toprağın altında kalan köy muhtarı yaralandı.
Seyirçayı Köyü Muhtarı İzzet Ahirzaman, Aluç köyünde su kuyusu açmaya çalışırken meydana gelen kayma sonucu toprak altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince çukurdan çıkarılan Ahirzaman, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahirzaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet