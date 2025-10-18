Çorum Valisi Ali Çalgan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Temelleri 1829 yılında atılan muhtarlık müessesesinin; halkın doğrudan iradesiyle şekillenen, yerel demokrasinin en köklü ve en güçlü yapı taşlarından birisi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, “Muhtarlık, sadece bir idari görev değil; aynı zamanda milletimizin kültürel dokusunu oluşturan, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve devletle vatandaş arasındaki bağı canlı tutan bir gönül hizmetidir. Milletimizin teveccühüyle göreve gelen muhtarlarımız, devletimizin sahadaki gözü, kulağı ve vicdanı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını ve beklentilerini en doğru şekilde ilgili kurumlara iletmekte; köylerimizin ve mahallelerimizin gelişimi için özveriyle çalışmaktadır. Muhtarlarımız, devletin güler yüzü, şefkat eli ve halkla kurduğu en sıcak temas noktasıdır” dedi.

Her bir muhtarın, bulunduğu yerin sesi, gözü ve rehberi olarak, halkın sevinçlerine ortak olmakta, dertlerine çözüm aramakta ve toplumsal huzurun tesisi için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade eden Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yönüyle muhtarlarımız, sadece idari bir görev üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve güvenin simgesi haline gelmiştir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor; hizmetleriyle halkımızın gündelik hayatını kolaylaştıran, demokrasimize güç veren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor; geçmişte bu kutsal görevi ifa etmiş olanlara ve halen görev başında bulunan tüm muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir görev hayatı temenni ediyorum.”