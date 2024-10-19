Sungurlu’da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Muhtarlar Günü münasebetiyle Atatürk Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törende Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ali Yiğitoğlu, Kırankışla Köyü Muhtarı Oğuzhan Şıltu ve Beyyurdu Köyü Muhtarı Cuma Kervankıran Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'mız okundu. Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, muhtarların gününü kutladı. Törene Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Salih Kardaş, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, mahalle ve köy muhtarları katıldı.