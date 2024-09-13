Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli’ hakkında merkeze bağlı köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Yeni destekleme modeli ile destek kalemlerinde sadeleşmeye gidilmiş, 21 kalemden oluşan bitkisel üretim destekleri 3 ana kaleme, 22 kalemden oluşan hayvancılık destekleri 7 ana kaleme, 15 kalemden oluşan su ürünleri destekleri ise 2 ana kaleme düşürülmüştür. Burada 3 ana kalem olan Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği ile üreticilerimiz desteklenmiş olacaktır” dedi.

Bitkisel üretim yapan ve ÇKS’ye kaydı olan tüm üreticilerin destekten faydalanabileceğini ve üretim planlaması kapsamındaki hububat, baklagil, yağlı tohumlar, patates ve soğan gibi 13 stratejik ürün ve 1 ürün grubu (yem bitkileri) planlama kapsamına alındığını ifade eden Hayrullah Göktekin, “Bu ürünlere ilave destek verileceğini, böylece Türkiye’deki toprakların yüzde 77’sinde üretilen ürünlerin planlama kapsamına alınacağını söyledi.

Yeni Destekleme Modeli ile üreticilerin hangi havzada, hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını 3 yıl boyunca bileceğini kaydeden Hayrullah Göktekin, şunları dile getirdi:

“Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ve kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapanlara ilave destek sağlanacaktır. Ayrıca aynı kararla, 2025 üretim yılı için destek katsayısı değeri dekara 244 TL olarak belirlenmiştir. Süt havzası olarak belirlenen ve içerisinde ilimizin de bulunduğu 9 ilde yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının %50’si kadar ilave planlı üretim desteği ödenecek, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda yer alan sulu tarım arazilerinde ilgili üretim yılında belirlenen ürünleri üreten çiftçilere ürünün bulunduğu kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden ilave yeraltı su kısıtı desteği ödenecektir. Üretimi geliştirme desteği kapsamında Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği, Patates Siğili Desteği, Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Ürünler için Kira Desteği ve Fark Ödemesi Desteği verilecektir. Bunlara ilaveten bir diğer gelişme ise sözleşmeli üretim alanında yaşanmıştır. Bu konuda üretici veya yetiştiricilerimizle ürünü alanlar arasında yapılacak sözleşmeler ile Pazar garantisi verilerek ürün arzında sürekliliği, sanayicinin de hammadde ihtiyacını kesintisiz ve istenen nitelikte temin etmesi sağlanacaktır. Gıda arz güvenliği, stratejik değer ve hammadde temini açısından önem arz eden ürünlerin planlamasını yaparak hem bugünümüzü hem de gelecekteki üretimimizi güvence altına alacağımız Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modelinin tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

Toplantının devamında ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde konunun uzmanı olan teknik personel muhtarlara detaylı olarak bilgi verdi.