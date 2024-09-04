Merkez Mahalle Muhtarları ile Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı  başkanlığında gerçekleştirildi.

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Toplantıda, emniyet birimleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi.

Kentteki  huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik muhtarların  beklentileri ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Toplantılarda alınan kararların ilgili kurumlar tarafından biran önce yerine getirildiğini, bu açıdan bu toplantıların faydalı ve güzel bir uygulama olduğunu belirten  Vali Dağlı, muhtarlarla birlikte işbirliği ve koordinasyon içerisinde yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

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Editör: Fatih Battar