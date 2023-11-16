Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Yeni Spor Salonu açılışa hazırlanıyor. 2017 yılında yapımına Çorum Belediyesi tarafından başlanan ancak daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen Yeni Spor Salonu Aralık ayı içinde ilimizde yapılacak olan Büyükler Türkiye Grekoremen Güreş Şampiyonasında açılışa hazır hale getirilecek. Salonun maliyetinin yaklaşık 170 milyon lira oldu.

3500 seyirci kapasiteli Spor Salonu dün basın mensuplarına tantıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Bilal Keskin, Salon Müdürü Hüseyin Karakuş ve Salon Amiri Mustafa Yağlı nezaretinde yapılan tanıtımda salon özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Salon amiri Mustafa Yağlı salon içerisinde ferdi branşların antrenman yapacağı yedi salon, bir fitnes salonu, iki adet voleybol ve basketbol ısınma salonları, iki tane masajlı büyük iki engelli ve altı normal soyunma odasını bulunduğunu açıkladı. Salonun ikinci katında bulunan alanlara masa tenisi, dart ve satranç branşları için bölümler kurulması planlanıyor. Ayrıca müsabaka olmadığı zaman kış aylarında atletizm çalışması içinde pist yapılması gündemde.

Yeni Spor Salonu’na İskilip yolu tarafından VİP ve Protokol bölümü taraftar girişleri olurken diğer tribünlerin giriş bölümü ise arka taraftan olacak. Salon içerisinde dört tarafta kurulan raylı tribün sistemi ile ihtiyaç halinde koltuk sayısı artırılabiliyor.

Salonda yapılacak ve canlı yayınlanacak önemli müsabakalar için kurulan canlı yayın odası, basın mensupları için birinci katta çalışma odası ve üçünü katta ise maç izleme bölümü arkasındaki bölümde ayrrı bir çalışma odası bulunuyor.

Yeni Spor Salonu Amiri Mustafa Yağlı salonun yapımcı firma tarafından belirlenen eksiklerinin giderilmesinin devam ettiğini İl Müdürlüğü olarakta salonun eksik tefrişatı ve mobilyaları, yön gösterme tabelaların yapımı sürüyor. Tüm eksiklerini gidererek Aralık ayı içinde ilimizde yapılacak olan Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasına salonumuz hazır hale gelecek’ dedi.