İzmir Devlet Tiyatrosunun ‘Münasebetsiz” isimli oyunu Çorum’da sahnelenecek.

Francis Veber’in yazdığı ve Can Kapyalı’nın çevirip Cengiz Toraman’ın ise yönettiği tek perdelik oyun bugün saat 20.00’da, yarın ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

Aşk acısı yaşayan, temiz kalpli bir fotoğrafçı… Avına odaklanmış, kararlı bir kiralık katil… Çok farklı kişiliklerdeki bu iki adamın yolları bir otelde kesişir. Yetmezmiş gibi, eski eşler, psikiyatristler, otel görevlileri ve polislerin de sürece dahil olmasıyla, komik ve sürprizli olaylar, hiç umulmadık bir biçimde gelişir.