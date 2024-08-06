Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor daha önce iki sezon formasını giyen Mustafa Öz ile yeniden anlaştı.

1998 Çorum doğumlu Mustafa Öz futbola 2010 yılında Çorumspor alt yapısında başladı. Dört sezon kırmızı siyahlı takım alt yapısında forma giydikten sonra HE Kültürspor’a transfer olan Öz dört yıldabu takımda forma giydikten sonra Bölgesel Amatör Ligde Eti Lisesi’ne transfer olan Mustafa Öz daha sonra sırasıyla İskilipspor, Mimar Sinanspor, Çorum Anadolu FK, Gençlik Mimar Sinanspor, Sungurlu Belediyespor, Ulukavakspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Gülabibeyspor formasını giydi.

Mustafa Öz As Başkan Abdullah Şamil Arslan ile yaptığı görüşme sonunda yeşil siyahlı takımla anlaştı. Öz yeniden Mimar Sinanspor forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

As Başkan Abdullah Şamil Arslan ise tanıdıkları ve bildikleri eski futbolcuları ile yeniden anlaşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek bu anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.