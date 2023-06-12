HURŞİT BOZKURT

Eğitimci-Yazar Mustafa Özcanbaz’ın tarihi romanı “Niyet/Geri Geldik Malazgirt’ten Çorum’a” okuyucusuyla buluştu.

Bir Sivil Siyaset Modeli Aydınlar Ocağı, Körük, Körük-Geride Kalanlar ve Çocuklar İçin Felsefe kitaplarının ardından beşinci tarihi romanını çıkartan Mustafa Özcanbaz, bu eserinde Çorum’un fethini konu aldı.

ÖZCANBAZ, ROMANI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yeni kitabı hakkında bilgi veren Özcanbaz, eserde Nikonya (Çorum) fethinde, Dânişmendnâme’nin 14. bölümündeki anlatımına sadık kalmaya çalışarak kahramanları yerleştirdiklerini ve Çorum adına bir bakış açışı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özcanbaz, kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Anadolu, resmi tarih yazımlarına göre 1050’li yıllardan sonra Türklerin akınlarına şahit olmaktadır. Öncesinde Türkistan, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika’da devletler kuran atalarımız Sultan Alp Aslan ile Anadolu’yu vatan yapmıştır denilmektedir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre Anadolu’nun tamamında binlerce yıl öncesinden atalarımızın bıraktıkları izlerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurgusunu yaptığımız romanımızda da bu tezden yola çıkarak geri döndük diyoruz. Oğuz Kağan’nın günümüz Antakya civarlarında geçici başkentini kurmuş olduğu tahmin edilmektedir. Öyleyse yeni gelmedik. Atalarımızın yurduna dönüş yaptık diyebiliriz.

‘MALAZGİRT SAVAŞI’NI TEK TARAFTAN DEĞİL İKİ ORDUNUN ADIMLARIYLA BİRLİKTE ANLATMAYA ÇALIŞTIK’

Romanda kronolojiden ayrılmamak şartıyla yaptığımız mikrotarih kurgularda kimi zaman duygusal kimi zaman belgesel tarzı anlatımlarla yaşanmışlıkları okuyucumuzun hayal dünyasına sunmaya gayret ettik.

Malazgirt Savaşı gibi dünyanın en büyük meydan muharebesini tek taraftan değil iki ordunun adımlarıyla birlikte anlatmaya çalıştık. Romanos Diogenes’in hikâyesine dikkat çektik. Balkanlardaki Türk varlığının, Bizans Devleti üzerindeki baskısı ve paralı asker olarak hizmetleri araştırıldıkça tarihimizin ve Avrupa tarihinin karanlıkta kalan sayfaları ortaya çıkacaktır.

‘ÇORUM ADINA FARKI BİR BAKIŞ AÇISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK’

Nikonya (Çorum) fethinde, Dânişmendnâme’nin 14. bölümündeki anlatımına sadık kalmaya çalışarak kahramanlarımızı yerleştirdik. Çorum adına bir bakış açısı oluşturmaya çalıştık. Bizans dönemindeki yerleşim yerlerinin isimlerini günümüzdeki haliyle kullanmaya gayret ettik. Ancak son bölümde Bizans döneminde kullanılan adlarını belirttik.

An’ı anlamak ve yetkince yaşamak için geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturarak geleceğimizi kuracak gençlerin bilinçlerine yeni bir pencere açmak umuduyla”