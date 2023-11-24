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Mustafa Toydemir AK Parti'den Laçin Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaatta bulundu.

Laçin Belediyesi Evlendirme Memurluğu ve Muhasebe Şefi olarak görev Laçin Belediyesi'nde görev yapan Mustafa Toydemir, AK Parti İl Başkanlığı'na müracaatını gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çıtak'a başvuru dosyasını teslim eden Mustafa Toydemir, Laçin'i daha güzel yarınlara taşımak için AK Parti kadrolarından hizmete talip olduğunu dile getirerek, "İlçemize hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolun hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

MUSTAFA TOYDEMİR KİMDİR?

1971 yılında Çorum Büyük Laçin İlçesi'nde dünyaya geldim. 1994 yılında Milli Gençlik Vakfı Laçin Şubesi Başkanı olarak görev yaptım. 1995 yılı Kasım ayına kadar bu görevimi yürüttüm. 1997 yılı Haziran ayından itibaren Refah Partisi Laçin İlçe Başkanlığı'na getirildim. Yine aynı yıl Laçin Belediyesi tarafından açılan memurluk sınavına girerek, Laçin Belediyesi'nde başkatip kadrosunda memur olarak çalışmaya başladım. İlahiyat Fakültesi önlisans mezunuyum. Vekaleten atandığım Muhasebe görevimi, 2012 yılından itibaren Şef kadrosuyla sürdürdüm. 2006-2018 yılları arasında Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.