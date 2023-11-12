MUTFAK MAL/MALZEMESİ ALIMI İŞİ

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ



MUTFAK MAL/MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1234964

1-İdarenin a) Adı : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3642257400 - 3642245015 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUTFAK MAL/MALZEMESİ ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 69 Kalem Mutfak Mal/Malzemesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Koyunbaba Mah. Emine Deresi Küme Evler No:76/1 Osmancık/Çorum ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve teknik şartnamede belirtilen garanti belgeleri ile birlikte teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK TOPLANTI SALONU MİMAR SİNAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Tüm cihazların/ekipmanların imalat hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalı ve En az 10 (on) yıllık malzeme garantisi vermelidir. Tencerelerin tabanları ve kulplarının düşmesine kar?ı en az 5 yıl garantisi olmalıdır. Malzemeler garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TSE, CE vb Yeterlilik Belgeleri. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklif edilen ürünün tanıtıcı katalogları veya broşürleri, fotoğrafları, kullanma talimatları veya diğer teknik belgelerinin internet link adresleri yeterlilik bilgileri tablosu teknik şartnameye cevaplar kısmına yazılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.