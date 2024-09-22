Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çiftin kızlarını üniversite kaydı için kente getirdikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Anataca yönetimindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, Erzurum il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdemli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına uçtu.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada sürücü Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca araç içerisinde hayatını kaybederken, suya savrulan kızları Dilay Anataca araçtan 100 metre uzağa sürüklendikten sonra kendi imkanları ile sudan çıkarak yol kenarına geldi. Yaralı genç kız sağlık ekiplerince tedavi altına alınırken, anne ve babanın cesedi AFAD ekiplerince araçla birlikte kanaldan çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GİDİYORLARDI

Zonguldak'ın K. Ereğli ilçesinde yaşayan Mustafa ve Birsen Anataca çiftinin Erzurum Atatürk Üniversitesini kazanan kızlarını kayıt için otomobille Erzurum’a getirdikleri öğrenildi.