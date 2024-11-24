Deprem​ konusunda yaptığı açıklamalarıyla Türkiye'yi sık sık deprem gerçeğiyle yüzleştiren yer bilimci Prof. Dr. Naci GörürAntalya​'ya karşı uyardı. Şehirle ilgili faylara dikkat çeken Görür 7 büyüklüğünü geçen deprem yaşanabileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi. Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, konuşmasında "Başöğretmen unvanının verilişinin 96. senesinde bu yıl bu ödülü cumhuriyet değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla halkımıza güven veren akademisyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e vermekten onur duyuyoruz." dedi.

Ödül töreninde açıklama yapan Görür, "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bize gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağımıza inanıyorum, bu benim hayatımın en önemli felsefesi olmuştur." şeklinde duygularını dile getirdi.

"HEPSİ 7 ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR"

Antalya'nın deprem riskine dikkat çeken Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay​ sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı." ifadesini kullandı.

Programa emekli öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.