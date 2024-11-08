Masa Tenisi Federasyonu’nun yeni Başkanı Kerim Koç oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak Federasyon Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Dün Ankara’da yapılan Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı seçimine mevcut başkan Oktay Çimen katılmadı ve Kerim Koç başkanlığındaki liste tek aday olarak seçime girdi.

Genel Kurulda Çorum Belediyespor delegeleri Nadir Solak ile birlikte Gökhan Mesci, Mehmet Aşgın, Ömer Faruk Yetim ve Gökhan Ölçer de katıldı. Tek liste ile girilen seçimde Kerim Koç başkanlığındaki Federasyon yönetiminde Burçak Keskin, Cengiz Polat, Fatih Karaca, Mahmut Çelik, Mustafa Baştimur, Mücahit Soyak, Necati Yıldırım, Uğur Beşok ile milli sporcular Kübra Tan ve Murat Eriş yer aldı.

Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Çorum Belediyespor Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Selim Öncü Taner Ünlü, Yasin Özarslan ve Yusuf Tuna yer alırken Denetim Kurulu ise Cengiz Yıldız ve Mahmut Albayrak görev aldı.