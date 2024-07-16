Çorum FK alt yapısından yetişen Nafican Yardımcı bu sezon da kiralık olarak Şanlıurfaspor formasını giyecek.

2001 Çorum doğumlu Nafican Yardımcı Çorum PTT, İl Özel İdarespor ve Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra 2018 yılında kırmızı siyahlı takımda profesyonel oldu.

Üç sezon Çorum FK forması giydikten sonra 2021 sezonunda Konyaspor’a transfer olan Nafican Yardımcı, ardından bir sezon 1922 Konyaspor önceki sezon 1461 Trabzon FK ve son olarakta geçen sezon şampiyon olan Esenler Erokspor takımında forma giydi.

Konyaspor yönetiminin bu sezonda kiralık vermeye karar verdiği Nafican Yardımcı gelen teklifler arasında Urfaspor ile anlaştı.

Nafican’ın resmi imzayı atarak takımın Bolu kampına katılması bekleniyor.