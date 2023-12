Tahmini Okuma Süresi: dakika

1. Amatör Küme’de beşinci hafta maçında şampiyonluk yolundaki rikibi Ulukavakspor’u 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam eden Gülabibeyspor’da kulüp ana sponsoru Ahmet Namlı futbolcularla antrenmanda bir araya gelerek futbolcuları tebrik etti.

Namsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Gülabibeyspor’un önceki akşam Tevfik Kış Spor Salonu’nda antrenman öncesinde bir araya gelerek hem tebrik etti hemde sezon başı hedeflerine adım adım yaklaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Namlı futbolculara maçın son dakikasına kadar verdikleri mücadeleden dolayı teknik heyet ve futbolcuların performansının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek ‘Şuan an sponsorluğunu yaptığımız Gülabibeyspor'un sezon başında koyduğu hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşması bizi mutlu etmektedir. Umarım lig sonunda mutlu sona ulaşan taraf da biz oluruz. Çünkü bu camia bunu istiyor ve hak ediyor. Ben gelinen noktada yönetim, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizin ortaya koyduğu performansı takdirle karşılıyorum. Bizim için her şeyden önce centilmenlik önplandadır. Bu konuda da kamuoyunun takdirini kazanmış durumdayız. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor.Bizim gayemiz gelecek sezon bu güzel şehri bir üst ligde temsil edebilmek. Bunu başarabilecek bir ekiple çalıştığımızın da farkındayız. Ancak öncelikle bu ligde hedefimize ulaşmamız lazım. Bunu da başaracak güçteyiz. İlk günden bu yana takımımıza gönülden destek olan herkese teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

Namlı ayrıca, mevcut kadroda şuan itibariyle oynayan oynamayan futbolcu diye bir ayrım olmamasının da kendisini özelikle mutlu ettiğini ve bu birlikteliğin şampiyonluğa giden yoldaki en büyük etken olduğuna vurgu yaptı.