Gülabibeyspor Ana Sponsoru Ahmet Namlı, 2024 yılının tüm takımlara başarı getirmesini diledi.

Çorum'da spora yaptığı katkılarla adından söz ettiren Namlı, yayımladığı yeni yıl mesajında şu cümlelere yer verdi;" 2023 yılını acısı ve tatlısıyla geride bıraktık. 2024 yılının ülkemiz, insanlık ve tüm takımlara hayırlar getirmesini istiyoruz. Başta ana sponsorluğunu yaptığımız Gülabibeyspor olmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren diğer tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hangi branşta olursa olsun ilimizi temsil eden takımlarda mücadele eden sporcularımıza da sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyoruz "