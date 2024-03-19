Namsan U 17 Liginde dördüncü hafta maçları tamamlandı. Dokuz takımın tek grupta mücadele ettiği U 17 liginin dördünca hafta maçlarında Gençlerbirliği, HE Kültürspor önünde 1-0 galip gelerek final grubunda maç fazlası ile liderliğe yükseldi. İlk üç maçını kayıpsız geçen Mimar Sinan Gençlikspor’un bay geçtiği haftada İskilipgücüspor ise Sungurluspor deplasmanında 2-1 galip gelerek üçüncü maçından da üç puanla ayrılarak final grubu için iddialı olduğunu ortaya koydu.

Osmancıkgücüspor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 7-3’lük skorla galip ayrıldı ve üçüncü galibiyetini alarak yarışta bende varım dedi. Alaca Belediyespor ise Buharaspor önünde evinde 5-0’lık skorla kazanarak ilk galibiyetini aldı.