Namsan ile İskilipgücüspor ile sponsorluktan daha önemli bir anlaşmaya imza attı.

Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, İskilipgücüspor ile ilçede sosyal sorumluluk projeleri üzerinde birlikte çalışma kararı aldı.

İskilipgücüspor Başkanı ve Teknik Direktörü Nihat Armutcu ile Yönetim Kurulu üyeleri Bahadır Telli, Mehmet Demirci ve Burak Demir ile birlikte Namsan sahibi Ahmet Namlı’yı ziyaret ederek yeni sezonla ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaret sırasında İskilipgücüspor Başkanı Nihat Arlutcu yeni sezonla ilgili planlarını ve çalışmaları hakkinda bilgiler verdi ve Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’dan her yıl olduğu gibi bu yılda desteklerini beklediklerini söyledi.

Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’da ziyaretlerinden dolayı Nihat Armutcu ve İskilipgücüspor yönetimine teşekkür etti. Ahmet Namlı yeni sezonda sponsorluktan daha önemli bir sosyal sorumluluk projesi ile kulübe destek olma isteğini iletti.

Bu sosyal sorumluluk projesi ile ilgili detaylı bir görüşme yapıldı ve her konuda anlaşma sağlandı.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu, sporcu dostu Ahmet Namlı’nın sponsorluk yerine tüm çocukları ve gençleri kapsayacak şekilde sosyal proje önerisini hemen kabul ettiklerini ve bu konuda detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde hazırlanacak protokol ve sözleşme metni ile kamuoyuna duyrulacağını açıkladı.

Armutcu geçtiğimiz yıllarda sponsorluk sözü verip isimlerini dağlara taşlara yazmalarını isteyenler daha sözünü tutmayanların karşısında Namsan sahibi Ahmet Namlı’nın kendi veya şirketin isminin bir yerde geçmesinin önemli olmadığını belirtmesi ne kadar anlamlı ve önemli. Ben burdan Ahmet Namlı ve babası Hasan Namlı’ya bize misafirperverlikleri ve çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bu sosyal sorumluluk projesi ile verdikleri destekten dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve bunun örnek olmasını diliyorum’ dedi.