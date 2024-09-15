Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar öğrenilmeye başlandı. Narin'in tutuklu amcası Salim Güran​'ın ikinci kez ifadesi alınırken amcanın işçisi ile yaptığı görüşmelerde farklı bir telefonun kullanıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre, Ramazan Atasoy'un kullanmış olduğu ikinci bir telefonunun olduğu tespit edildi.

İkinci telefon gelişmesiyle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

"Dün bir gelişme yaşanmıştı. Bazı silinen kayıtların geri getirildiği bilgisi üzerine iki kişi gözaltına alındı. Amca cezaevinden tekrar ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. Gözaltına alınanlar kimlerdi? Serbest kalan Ramazan Atasoy ile Narin'in yengesi Hediye. Hediye'nin gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

İKİNCİ TELEFON TESPİT EDİLDİ

Ramazan Atasoy ise tekrar yakalandı. Ramazan Atasoy ile ilgili çok önemli bir gelişme söz konusu. Ramazan Atasoy'un kullanmış olduğu ikinci bir telefonunun olduğu tespit edildi. Bu telefonu Karamus Mahallesi'nde bir cep telefon tamircisine bıraktıkları tespit edilince jandarma bu telefon tamircisine ulaştı, dükkana gitti ve Ramazan Atasoy'un kullanmış olduğu bu telefona da imajı alınmak üzere, incelenmek üzere el konuldu."

TÜM GÖRÜŞME BU TELEFONDAN YAPILMIŞ OLABİLİR

Ramazan Atasoy'un patronu ve mahallenin muhtarı Salim Güran​ ile Narin cinayetiyle ilgili görüşmeleri bu telefondan yapmış olabileceği iddia ediliyor. Telefon siber büroda incelenmek üzere alındı.