Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ilk duruşmasında 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Narin Güran cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan ağabey Enes Güran​'ın ailesiyle yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Aile fertlerinin ve abi Güran'ın kahkahaları 'bu nasıl yas evi?' dedirtti.

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." ifadeleri kullandı. İtirafçı için ise 'onu cezaevinde hallederler zaten' dedi.

"NARİN BENİM DİŞ FIRÇAMI KULLANDI"

Konuşmalarda en dikkat çeken ayrıntı ise Enes Güran'ın abi Baran Güran'a sorduğu soru oldu. Enes'in kolunda çıkan ısırık izi ile ilgili telaşa kapıldığı görüldü. Enes Güran, "Ağabey aklıma bir şey geldi. Narin benim diş fırçamı kullanmıştı bir şey olur mu?" dedi. Baran Güran ise 'Yok bir şey olmaz, endişelenme' yanıtını verdi.