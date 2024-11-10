Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen Narin Güran​ cinayeti davasında üçüncü gün duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 7 Kasım saat 09.00'da başlayan duruşmada, sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada, Narin’in cesedini dereye taşıdığını kabul eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi alındıktan sonra Enes, Yüksel ve Salim Güran​ sırasıyla ifade verdi. İfadelerin ardından Narin’in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Son olarak Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar’ın ifadesi alındı.

Davanın ikinci gününde ise tanık olarak Baran Güran, Osman Güran, Muhammed Kaya, Maşallah Güran, 18 yaşın altındaki M.E.G., A.K., G.G. ve M.G. isimli tanıklar ile Melek Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy, Yasemin Gül, Vecdi Bahtiyar, Barış Güran, Ali Rıza Güran, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Yusuf Kaya, Erhan Güran, Rojin Güran, Dilek Güran, Nesrin Güran ve Remziye Çabaş’ın ifadeleri dinlendi.

Duruşmanın üçüncü günü sabah saat 10.00'da başladı. Duruşmada Mahkeme Başkanı anne Yüksel Güran’a "Görüntüleri izlediniz, bu konuda ne söylemek istersiniz?" diye sordu. Bu soru üzerine ifade veren Yüksel Güran​, "Şu anda dünyada en acılı ve en mağdur anne benim. Beni bir şalla suçladılar" şeklinde konuştu.

"KIZIMI ACISINI UNUTTUM NAMUSUMUN DERDİNE DÜŞTÜM"

Anne Güran ifadesine şu sözlerle devam etti:

Güran ailesini limon gibi sıkıyorlar, herkes bizi kandırıyor. Nevzat o gün damımdaydı bizi dinliyordu, kızım Kur'an Kursuna gideceğini biliyordu. Kızımın acısını unuttum, namusumun derdine düştüm.

Herkes elini vicdanına koysun. Beni öldürün ama siz bu iftiralarla nasıl hesap vereceksiniz. Ben anneyim, bir çocuğum mezarda bir çocuğumu katil olarak suçluyorlar. Bizi öldürdünüz, bizi mahvettiniz. Biz katilsek bizi asın. Ben kızımın cenazesine dahi katılamadım. Güran ailesi Allah'tan daha mı büyük?

ARİF GÜRAN AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTI

Yüksel Güran'ın ifadesinin ardından baba Arif Güran sesli şekilde ağlayarak salon dışına çıktığı gözlemlendi.