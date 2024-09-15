Diyarbakır​'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

2 YAKINI DAHA GÖZALTINDA

Narin Güran​ soruşturmasında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K.'nın jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR!

Şüphelilerin cinayette sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılara "Sizi kim yönlendirdi?" sorusunun sorulacağı vurgulandı.

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.