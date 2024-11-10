Diyarbakır​ Tavşantepe​'de öldürülen Narin Güran​ davasında bölgede gözaltılar yapılırken bir kadının feryadı dikkatlerden kaçmamıştı. Akrabası olduğu belirtilen bir kadın cenaze bekleme salonu önünde kalabalığa dönerek "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırmıştı. O sırada yanında bulunan bir adam kadını yumruklarla darp ederek susturmaya çalışmıştı.

"BASINA SÖYLEDİM" DİYE SAVUNDU

Narin Güran davasının üçüncü gününde "Gidin yalan konuşun, tamam mı" diye bağıran Oya Yorulmaz, tanık olarak konuştu. Yorulmaz bu ifadelerinin aslında basına yönelik olduğunu öne sürdü. Salondakiler şaşkınlık yaşarken hakim "Ciddi misiniz?" diye sordu.

MAHKEME BAŞKANI YUMRUĞU SORDU

Mahkeme Başkanı: Oya Hanım, niye geldiniz?

Oya Yorulmaz: Benim bir ilgim yok. Benim dayımgiller, biz oraya gittik, Adli Tıp Kurumu'na gittik. Basın arkamdan geliyordu. Annem şeker hastası, arkadan gelirken kardeşim bana 'abla sus' dedi, kafamı böyle yaparken yumruk bana geldi.

Mahkeme Başkanı: Kardeşiniz kim?

Oya Yorulmaz: Taner... (anlaşılmadı)

Mahkeme Başkanı: Orada ne söylediniz?

Oya Yorulmaz: Gidin yalan haber yapın dedim.

Mahkeme Başkanı: Kime?

Oya Yorulmaz: Basına.

Mahkeme Başkanı: Ciddi misiniz?

Oya Yorulmaz: Evet.

Mahkeme Başkanı: Tekrarlıyorum, 'gidin yalan konuşun' diye bağırdın mı?

Oya Yorulmaz: Evet, çünkü yalan haber yapıyorlardı.

Savcı araya girdi: Ben kendim izledim, sana yumruk atıyorlar.

Oya Yorulmaz: Basına söyledim.