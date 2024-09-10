Türkiye, kayıp Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız minik bedeni köyünün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içinde taşlarla üzeri kaplanmış halde bulundu.

Halk arasında büyük infiale neden olan olayın ardından, cinayetin ki ya da kimler tarafından ne sebeple işlendiğine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Soruşturmanın tutuklu baş sanığı amca Salim Güran da dahil olmak üzere 24 şüphelinin gözaltında olduğu soruşturma da gelen bilgilere göre polis 4 ihtimal üzerinde duruyor!

NARİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

1. ihtimal: İddialardan ilki ve en vahimi Narin Güran'ın istismara uğradığı iddiası! Küçük kızın yaşadığı Tavşantepe köyünde konuşulan iddia otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte bu konu netliğe kavuşacak.

2. ihtimal: İddialara göre, tutuklu sanık amca Salim Güran ile Narin'in babası Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Bu noktada amca Salim Güran'ın söylediği iddia edilen "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyunca unutamayacaksın" şeklindeki sözler de araştırma dosyasında yer alıyor.

3. İhtimal: Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve bu yüzden öldüğü iddia ediliyor. Narin'in annesi bir TV programında, olaya ilişkin gözaltına alınan Narin'in ağabeyinin yasaklı madde içerken ve bir kez de bir köpeği istismar ederken Narin'e yakalandığını söylemişti. Bu ifade iddianın temelini oluşturdu.

4. ihtimal: Amca Salim Güran’a sorgusu esasında "Narin senin kızın mıydı?" şeklinde bir soru yöneltilmiş, ancak zanlı bu soruya "Hayır" yanıtını vermişti. Bu soru, polisin anne ile amca arasında bir yasak ilişki yaşandığına dair iddiaları gündeme taşıdı. Bu iddianın cevabı da otopsi raporu sonrası netleşmiş olacak.

SOL BACAKTAKİ KOPMANIN NEDENİ NE?

Diğer yandan Narin Güran’ın ön otopsi raporu dün paylaşıldı. Tutanakta, cesetteki çürüme nedeniyle ölümün ne zaman gerçekleştiğine dair kesin bir beyanda bulunulamayacağı, ölüm sebebinin ise moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar sonrasında belirlenebileceği ifade edildi.

Tutanakta, çuval içerisinde getirilen cesetten istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde 91 adet örnek alındığı belirtildi. Cesette sol bacak diz kapağından itibaren kopma olduğu, bunun nedeninin ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilen kemik parçalarında yapılacak incelemelerle çözülebileceği belirtildi.