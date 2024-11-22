Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu. Korkunç cinayete yönelik başlatılan soruşturmada aile üyeleri ve itirafçı tutuklanırken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm Türkiye Narin neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü merak ederken, cinayetin işlendiği ahırda yeni deliller ortaya çıktı.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Ahırda yapılan incelemelerde kanlı eldivenden sonra şimdi de kanlı bir merdiven bulundu. Öte yandan Narin'in avucunda bulunan saç kılı gönderilen 91 bulgu arasında yer aldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede, söz konusu saç teli ve kıl örnekleri için "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.