21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıkarak evine doğru yola çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı.

Türkiye'nin gündemine oturan kayıp vakasında 19 gün devam eden çalışmalardan sonra talihsiz kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ön otopsi raporunda istismar ve boğulma bulguları yer alan olayda, kan donduran ayrıntılar art arda geldi.

Aile ve köy eşrafından 24 kişinin gözaltına alındığı olayın sır perdesi aralanıyor.

TOPLUMU SARSAN CİNAYETLER HAFIZALARDA

Bu kan donduran olay hakkında adli süreç devam ederken Narin, Türkiye'nin hafızasına kazınmış, toplumsal infiale ve tepkiye neden olmuş birçok cinayeti akıllara getirdi.

Yakın zamanda aile içi istismarın kurbanı olan Mersinli 3 yaşındaki Müslüme Yağal, Ordu'da sokak ortasında katledilen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, İstanbul'da bir psikopat tarafından sokak ortasında samuray kılıcı ile katledilen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz ve niceleri...

İDAM CEZASI YİNE GÜNDEMDE

Hafızalara yerleşen, toplumun tamamını yasa boğan, kan donduran örneklerin dışındaki onlarca cinayetten sonra olduğu gibi Narin'in ölümünden sonra da toplumun gündeminde idam cezasının geri getirilmesi konusu ilk sıralara yerleşti.

Özellikle sosyal medyada gözle görülür bir tartışma devam ederken ünlüler ve siyasetçilerden de konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

Konu hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi için çağrı yaptı.

"İBRET İÇİN SALLANDIRACAKSIN"

Destici, "Narin Güran yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek.

İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek." dedi.

"İDAM GELMELİ"

Konu hakkında paylaşım yapan ünlü popçu Demet Akalın da "İdam gelmeli !!! İnsan hakkıysa Narin'in hakkıydı yaşamak!!! Tecavüzcülere, bebeklere uzanan eller yaşamamalı!" sözleriyle isyan etti.

Olayın kamuoyuna yansımasından sonra sık sık konu hakkında paylaşım yapan Gülben Ergen de idam çağrısı yapan ünlüler arasına girdi.