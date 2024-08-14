TÜİK, 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri"ni yayınladı. Rapora göre Çorum 2023 yılında 27 bin 902 kişi göç alırken, 20 bin 273 kişiyi göç verdi.

Buna göre; Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu.

En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de 2023 yılında en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu.

Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü. Erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları oldu. En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu.

Çorum 2023 yılında verdiği göçten fazlasını aldı. 27 bin 902 göç alan Çorum, 20 bin 273 göç verdi.

Çorum’a göç edenlerin nedenlerine göre 1901 kişi tayin-iş değişikliği nedeniyle, 1431 kişi işe başlamak için, 3 bin 509 kişi eğitim nedeniyle ilimize geldi.

Ayrıca 967 kişi medeni durum değişikliği / ailevi nedenler; 4 bin 640 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları; 4 bin 896 kişi hane aile fertlerinden birine bağımlı göç; 3 bin 999 kişi aile - yanına memleketine geri dönme; 178 kişi sağlık ve bakım için; 771 kişi ev alınması, 750 kişi emeklilik, 3 bin 466 kişi diğer ve 1394 kişi ise bilinmeyen nedenlerle ilimize göç etti. (Haber Merkezi)