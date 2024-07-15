Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Bugün, Türk Milleti olarak gururu ve hüznü bir arada yaşadığımız bir gün. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala hafızalarımızda diri kalan, diri kalması gereken bir gün. 251 şehidimizin ve 2 binden fazla gazimizin kahramanlıklarıyla tarih yazdığı bir gün. Bu önemli günde millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını hep birlikte hatırlıyoruz” diyerek mesajına başlayan Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Darbe ve darbe girişimlerinin doğurduğu ağır yükleri her zaman hatırlayan necip Türk milleti, 15 Temmuz gecesi destansı bir milli irade ile darbecilere karşı dimdik durmuştur. O gece, kahraman vatan evlatları, hainlere göz açtırmamış, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını haykırmıştır. Yüce Allah’ın inayetiyle hainlere göz açtırmayan kahraman Türk Milleti’nin şanlı direnişi, 15 Temmuz Destanı olarak tarihin şerefli sayfalarındaki yerini almıştır. Bizler de aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Asil milletin ferdi olmanın şerefini ve onurunu yaşadığımız 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen vatan evlatlarımız başta olmak üzere şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, gazilik mertebesiyle şereflenmiş gazilerimize en kalbi minnet ve şükranlarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.