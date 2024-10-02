Merhum Yaşar Yolyapar'ın eşi, Kemal Yolyapar'ın annesi, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ın yengesi Necla Yolyapar (72) tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.
Necla Yolyapar'ın cenazesi, yarın saat 11.30'da Hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camii'ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar