Gelecek Partisi​'nden Ankara​ Milletvekili​ Nedim Yamalı partisinden istifa​ ettiğini duyurdu. Yamalı'nın istifası sonrası Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 9'a düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. Gelecek-Saadet Partisi grubunun milletvekili sayısı 19'a düşmesiyle Gelecek-Saadet grubu Meclis'te grup kurma çoğunluğunu da kaybetti.

"GELECEK PARTİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Nedim Yamalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.