Antalya'da 04/08 Aralık 2024 tarihleri ararında yapılacak olan Muaythai EMF CUP ve Akdeniz ülkeleri turnuvasında Çorum Akademispor’dan Nehir Karacaoğlu birinci oldu.

30 ülkeden 500’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada 54 kilo üst genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Akademispor kulübünden Nehir Karacaoğlu zorlu rakiplerini yenerek sıkletinde birinci oldu ve kürsünün en üst basamağına çıktı.

Aynı turnuvada mücadele eden Battal Can ise ikinci turda Azeri rakibini yenerek yükseldiği çeyrek final maçında kaybetti ve sekizinci oldu.