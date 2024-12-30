Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı güven tazeledi.

AK Parti Sungurlu Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Özel İdare Konferans salonunda yapıldı. Kongre divan üyelerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı video olarak izletildi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir kürsüye gelerek konuşma yaparak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmaların ve diğer gündem maddelerinin kabulünün ardından seçime geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Neşe Tokatlı güven tazeledi.

Neşe Tokatlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Döne Güngör, Cennet Tokgöz, Serap Ahıskalı, Ayşe Karimiş, Sema Altun, Durna Keyvan, Sevda Sarıerikli, Zahire Koçak, Tülay Birgin, Hayriye Kaya, Halime Karaman, Selver Danışan, Hande Ambarkütük, Lale Kayaer”