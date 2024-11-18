Ahlatcı Çorum FK milli ara nedeni ile hazırlıklarını hafta sonu yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü tesis sahasında dayanıklılık tempolu koşu ve oyun formatında bir taktik çalışma ile tamamladı.

Pazar günü ise öğlen saatlerinde sahada akşam ise fitnes salonunda çift antrenman yapan kırmızı siyahlı takımda moraller yerinde. Çorum FK’dın dün yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Loick Landre, Kasango ve Burak Süleyman takımdan ayrı olarak özel programda çalışırken kaleci Ahmet ve Durel Avounou ise antrenmana katılmadı. Thomas ise bel ağrısı ve burnundaki kırık nedeni ile hafta sonunu dinlenerek geçirdi. Diğer futbolcular takımla birlikte antrenmana katıldılar.

Öğlen saatlerinde tesis sahasında yapılan antrenmanda top kontrolüne yönelik slalom yaptıran teknik heyet son bölümde ise yarı sahada oyun formatında turnuva maç yaptırdı. Turnuvada ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Çorum FK bu çalışmanın ardından tesislerde dinlendi.

Akşam saat 18’de ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde kuvvet, adele güçlendirmeye yönelik bir çalışma yaptıran Teknik Heyet futbolcuları güçlü hali getirmeyi amaçlıyor.

Çorum FK bugün de çift antreman yaparak hafta sonunda Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek..

Üç futbolcunun bugün MR’ı çekilecek

Çorum FK’da sakatlıkları nedeni ile iki haftadır takımdaN ayrı olan üç futbolcu Kasango, Loick Landre ve Burak Süleyman’ın bugün MR'ları çekilecek. Bu üç futbolcunun MR sonuçlarına göre bugünden itibaren takıma katılması bekleniyor. Üç futbolcu içinde Kasango ve Burak Süleyman’ın hafta sonu Erokspor maçına oynama ihtimali bulunurken Landre’nin ise bir hafta daha riske edilmemesi bekleniyor.