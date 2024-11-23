Ahlatcı Çorum FK yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlığını dün neşeli bir antrenman ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımda dün öğlen saatlerinde tesislerde yapılan toplantılar ve görüşmenin ardından saat 16.30’da tesis sahasında antrenmana çıktı.

Çalışmaya sakatlıkları devam eden Loick Landre ve Durel katılmazken Ozan Sol, Loick Landre ve kaleci Ahmet takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonda dar alanda pas çalışması ve son bölümde Erokspor maçı taktiği ile neşe içinde tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı futbolcular çalışmanın son bölümündeki oyun farmatında çalışmada ortaya renkli görüntüler çıkardılar.

Bu çalışma ile Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK’da maç kafilesi bugün öğlen Merzifon’dan İstanbul’a uçacak.