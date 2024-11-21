Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

HAMAS LİDERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI

ICC, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını söyledi. ICC ayrıca Hamas liderlerinden El-masri hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

CİNAYET, ZULÜM VE İNSANLIK DIŞI EYLEMLER...

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve ailelerinin menfaatine olduğunu ifade etti. ICC, iddia edilen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı