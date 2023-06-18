MURAT KARASU
Çorum'un tanınmış iş insanlarından Nihat Kaya'nın eşi Neziha Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Burcu, Hasan ve Burhan Kaya'nın anneleri, BSG Medya sahibi meslektaşımız Nihat Karalar’ın ablası Nezihe Kaya'nın cenazesi 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak öğle namazına müteakiben Ömerbey Köyü'nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.