Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nihat Gürbüz ve hemşehrimiz Fehmi Güney, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Gürbüz ve Güney, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım tarafından parti binasında karşılandıktan sonra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Vali Ali Çalğan'ı ziyaret edecek. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunacaklar.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nihat Gürbüz ve hemşehrimiz Fehmi Güney, parti binasında gündeme dair açıklama yapacaklar.