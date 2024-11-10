Nikah​ törenleri bazen ilginç olayları da beraberinde getiriyor. Kadın ve erkeği birbirine resmi olarak bağlayarak "aile" yapan nikah işlemlerinde memurlar bazen yanlış işlemlerle bazen çiftlerin tuhaf davranışlarıyla karşılaşıyor.

Filmlerdeki gibi "evet" yanıtının her zaman çıkmadığı olaylar ya da ünlülerin öznesi olduğu nikahlar da memurlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, mesleğini 24 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü, bu alanda İstanbul'un en tecrübeli isimleri arasında yer aldığını söyledi.

Otlatıcı, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin nikah akdini gerçekleştirdiğini belirterek, şarkıcı Tarkan​'ın ünlüler arasında halen evliliğini sürdüren ender isimlerden olduğunu kaydetti.

HAYIR YANITIYLA NİKAH İPTAL OLDU

Bugüne kadar evlilik işlemleri ve nikah sırasında birçok ilginç, heyecanlı ve hüzünlü lahzaya tanıklık ettiğini anlatan Otlatıcı, şöyle konuştu:

"Bir nikahta gelin hanım nikah masasına geldiğinde 'Hayır' deyip nikahtan kalkmış oldu. Ailesi de sevindi bunun üzerine. Gelin hanım kalkıp gittiğinde tepki göstermedim, defteri alıp ben de mecburen çıkmak zorunda kaldım. Başka bir nikahta da gelin hanım 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' diye sorduğumda 'Evet' dedi ama damat​ bey, 'Etki ve baskı altındayım.' deyip nikahın kıyılmasını istemedi. Tabii bu durumda ben de kalktım ama sonraki akışta aileler konuştu, ikinci kez masaya geçtiğimizde damat beyin 'Bir ömür boyu evet' demesi de bana ilginç geldi."

Otlatıcı, çiftlerin mutluluk ya da hüzünlerinin kendisini aynı şekilde etkilediğini ifade ederek, gergin çiftlere nikah öncesi gerekli desteği vermeye çalıştığını söyledi.

YANLIŞLIKLA DAMATLA EVLENDİ

Gülay Otlatıcı, son dönemlerde boşanma oranlarında artış gözlemlendiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, evliliğin temelini "5S modeli" olarak tanımladığı sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetin oluşturduğunu söyledi.

Yaşadığı ilginç anlardan bazılarına kendisinin de istemeden dahil olduğunu belirten Otlatıcı, 1996 yılında evlendiği eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli memur tarafından yapılan hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, şunları söyledi:

"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."