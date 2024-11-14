Voleybol’da bu hafta sonu ve gelecek hafta içinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Klasman Hakemi Hüseyin Kamber erkekler 1.liginde 19 Kasım salı günü oynanacak Niksar Belediyespor- Kocaeli BŞB Kağıtspor maçını yönetecek.

Konuk Kocaeli Büyükqehir Belediye Kağıtspor takımı dokuz maçta 6 galibiyet üç mağlubiyet alarak 17 puanla dördüncü sırada yer alırken Niksar Belediyespor ise üç galibiyet altı mağlubiyet ve 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Maçın yardımcı hakemi Tokat’tan Osman Gövreli gölemci ise Alim Öztürk.

Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı

Voleybol 2. liginde temsilcilerimiz Osmancık Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor’un hafta sonu oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

MHK’den yapılan açıklamaya göre Kadınlar Voleybol 2. liginde pazar günü evinde Samsunspor Voleybol ile karşılaşacak olan Osmancık Belediyespor maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül İnce yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım görevli.

Erkekler 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un ise pazar günü evinde Başkent Beşiktaşlılar kulübünü Hüseyin Kamber yönetecek maçta yardımcı hakemler ise Ömer Karabıdak. Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.