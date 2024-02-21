Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Bedii Onan, şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirerek çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Göç veren şehir kimliğinden, nitelikli göç alan bir şehir hâline gelmek niyetimizdir” dedi.

Zafer Partisi Çorum Teşkilatı, merkez ve 8 ilçede belediye başkan adayları ve meclis üyesi listelerini seçim kuruluna teslim etti.

Bedii Onan, çalışmalarını seçim sonuna kadar azimle sürdüreceklerini belirterek, “Zafer Partisi’nin kazanması siyasi parti gözetmeksizin Türk milliyetçiliği fikrinin kazanmasıdır. Kazanan Türk milliyetçiliği ülküsü olacaktır.” diye konuştu.

Zafer Partisi’nin seçim kazanması halinde kazananın Çorum halkı olacağını ifade eden Onan, “Esnaf, sanatkâr, işveren, çalışan, emekli, çiftçi kazanacaktır. Gençlik kazanacaktır. Çorum şehri markalaşma konusunda yol alacaktır. İçine kapanmış ve makûs talihine razı olmuş şehir olmaktan çıkıp, üretimde, eğitimde, kültür ve sanatta, sporda, turizm de ilgi odağı ve kabul gören bir şehir olacaktır. Şehrin tüm dinamikleri harekete geçirilecek, tüm kesimleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapılacaktır. Üretim yapan, çalışan kazanacaktır. Göç veren şehir kimliğinden, nitelikli göç alan bir şehir hâline gelmek niyetimizdir. Mutlu vatandaşlar ile hep beraber yaşamak hedefimizdir” açıklamasında bulundu.

Onan, belediye meclis üyesi adaylarının ilk dördünün İlhan Çatal, Av. Samed Damar, Cenk Alp Gökşen ve Ali Ulvi Ertan’dan oluştuğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Üyesi adayları ise Murat Çakmak ve Av. Oğuz Alperen Çağlar’dan oluştu.