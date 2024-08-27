Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ön Lisans) hafta sonu yapılacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de sınav nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ön Lisans) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 01.09.2024 Pazar günü 07.00 -10.00 saatleri arasında açık tutulacak olup sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları alınacaktır” denildi.