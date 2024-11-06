AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Bayat'a Aile Sağlık ile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağını bildirdi.

Kaya’nın verdiği bilgiye göre; Bayat’ın Yeni Mahalle mevkisinde mevcut bulunan eski toplum sağlığı merkezi alanına 1347 metre kare kapalı alanda 3 katlı Aile Sağlık ile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu inşa edilecek.

ÇOK FOKSİYONLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ

6 aile hekiminin görev yapacağı Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinin yapım ihalesi Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nce geçtiğimiz ayın sonunda tamamlandı. Yer teslimi ve inşaat süreci Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmeleri ve onayını takiben başlatılacak.