Dem Parti heyetinin 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme "Terörsüz Türkiye" sürecinin ilk adımları olarak kayıtlara geçti.

İDDİALAR HAVADA UÇUŞUYOR

İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleriyle şekillenen süreç beraberinde çok sayıda iddiayı da getirirken teröristbaşı Öcalan'ın ev hapsine çıkarılacağına dair haberler de çok sayıda basın yayın organında yer aldı.

ERDOĞAN TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı son görüşmede de gündeme geldiği konuşulan iddiaya sonunda net bir nokta koyuldu.

"ADAMIN KENDİSİ DE ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Dün AK Parti milletvekillerinden oluşan bir grupla kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna " Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

"BUNLARI HALKA ANLATIN"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a dönerek "Bunları halka anlatın" talimatı vermiş.

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Erdoğan'ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.