Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Sayın Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Necmettin Uzun ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, heyetin bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Bugüne kadar köylerimiz ve ilimiz için yaptığımız hizmetlerin takdir edilesi olduğunu ve ayrıştırıcı olmadan tüm kesime eşit hizmette bulunduğumuzu dile getirerek teşekkür ettiler. Bizler muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz, bundan sonra da her daim böyle olmaya devam edeceğiz” dedi.