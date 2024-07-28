Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H.'nin kavga eden oğlunu cezalandırma şekli sosyal medyada büyük tepki çekti. 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi motosiklete bağlayan vicdansız baba, zavallı çocuğu metrelerce sürükledi.

VİCDANSIZ BABA GÖZALTINDA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.

Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.