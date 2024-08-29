Sungurlu'nın tanınan ve sevilen simalarındam Volkan Hançeroğlu, hayırseverlerin desteğiyle bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve okul çantası yardımlarını ulaştırdı.

İlçede eğitim gören ekonomik durumu yetersiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yardımlar, ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Volkan Hançeroğlu, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin katkıları sayesinde çocukların eğitim hayatlarına bir nebze de olsa destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hançeroğlu, "Sungurlu İlçemizde ilkokul ve ortaokulda eğitimine devam eden ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ve okul çantası alarak, onları evlerinde ziyaret ettik. Çocuklarımızın ve ailelerinin yüzlerini güldürmeyi başardıysak, bu siz değerli hayırseverlerimizin sayesindedir. Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım kampanyaları düzenleyen Hançeroğlu, hayırseverlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine verdikleri destekle birçok çocuğun eğitim yolculuğuna katkıda bulunduklarını vurguladı.