Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Meclis Başkanı Erol Karadaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladılar.

Mesaja, “Öğretmenlerimiz, tarih boyunca bulundukları her yerde çağdaşlığın, aydınlanmanın ve ilerlemenin sembolü olmuş, toplumlara rehberlik etmişlerdir. Onlar, sadece bireyleri değil, bir milletin geleceğini inşa eden mimarlardır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında zafer kazansa bile o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün değildir' sözü, öğretmenlerimizin toplumdaki önemini en iyi şekilde ifade etmektedir” diyerek başlayan Çetin Başaranhıncal ve Erol Karadaş, “Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak ve gelişerek muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak eğitimle mümkündür. Bu sürecin en önemli kahramanları, eğitimin mihenk taşı olan öğretmenlerimizdir. Onların verdiği bilimsel, çağdaş, mesleki ve sosyal eğitimle, bilgili, özgüvenli ve gelişime açık bireyler yetişmekte, bu bireyler daha emin adımlarla ilerleyen güçlü bir toplum oluşturmaktadır.

Çocuklarımızın hayata hazırlanmalarında yol gösterici ve ilham kaynağı olan başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.